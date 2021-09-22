Россияне не улетят в Анталью и Сочи из-за отмены и задержек рейсов

В московских аэропортах по неизвестным причинам отменены и задержаны многие авиаперелёты. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Россияне не смогут улететь из Шереметьево в Анталью, Бургас и Омск, но с задержкой попадут в Белгород, Анапу, Даламан, Муглу, Санкт-Петербург и Оренбург. Из Внуково сегодня не вылетит самолёт в Термез, а задержатся рейсы в Махачкалу, Ереван, Калининград и Симферополь. В Домодедово отменены перелёты в Калининград и Ташкент, а задержаны рейсы в Симферополь, Казань, Душанбе, Махачкалу, Анапу и Сочи.

По данным «Москвы 24» вчера, 22 сентября, также было суммарно задержано и отменено 34 авиаперелёта, большинство которых — из Домодедово.

Ранее из-за отмены рейсов российские туристы не могли попасть домой 11 часов. 240 россиян просидели столько времени в турецком аэропорту из-за бюрократических несостыковок.