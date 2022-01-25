В Домодедово отменили рейсы на фоне блэкаута в Средней Азии

Московские аэропорты отменили рейсы на фоне проблем с поставками электроэнергии в странах Средней Азии — Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Так, в Домодедово были отменены рейсы из Термеза (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан) — авиалайнеры должны были прибыть в столицу 25 января в 08:30 и 10:40 соответственно, передаёт онлайн-табло воздушной гавани.

Также отменён рейс из Домодедово в Худжанд на 12:00, однако вечерние рейсы в Душанбе, Ташкент, Кызыл, Бишкек, Ош, Алма-Ату, Бухару всё ещё в расписании. В пресс-службе Шереметьево заявили NEWS.ru, что полёты в Казахстан, Киргизию и Узбекистан выполняются по расписанию.

Рейсы в указанные страны выполняются по расписанию, — заявили представители Шереметьево.

Накануне в Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро. В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды.