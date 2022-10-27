Москвичей начали прививать от коронавируса назальной вакциной

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В медицинские учреждения Москвы поступила назальная вакцина «Спутник» от коронавируса, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, препарат уже доступен в пунктах вакцинации на базе нескольких городских поликлиник. Также москвичи смогут сделать прививку новым способом в Троицкой городской больнице и ГУМе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москва продолжает расширять возможности для вакцинации от COVID-19. Мы начали поставки назальной вакцины в столичные медучреждения. Защитить себя от инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса — по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице, — сказала Ракова.

Она добавила, что назальная вакцина «Спутник» представляет из себя двухкомпонентный «Спутник V». От привычной вакцины она отличается только способом введения препарата.

Ранее микробиолог и глава научного центра Александр Гинцбург рассказал, что в НИЦ им. Гамалеи разработали вакцину от африканского вируса Ласса, который схож с вирусом Эбола.

По его словам, вакцину от нового вируса из Центральной и Западной Африки сделали не для местного населения, а для приезжающих на континент специалистов. Гинцбург подчеркнул, что вакцина является векторной и двухкомпонентной.