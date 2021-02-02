В Мосгорсуде оценили приезд дипломатов на заседание по делу Навального

https://static.news.ru/photo/1ecdd1b4-656d-11eb-a997-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На заседании Мосгорсуда в отношении какого-либо россиянина никогда не присутствовало такое количество иностранных дипломатов как на заседании по делу Алексея Навального, об этом заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

С удивлением узнали, что посещение судебных заседаний в отношении граждан России послами иностранных государств, представителями посольств — нормальная практика. Необходимо отметить, что присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств — впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов, — цитирует Солопову РИА Новости.

По её словам, сотрудники посольств и послы иногда посещают открытые судебные заседания, которые проходят в отношении граждан иностранных государств. Обычно на суде присутствуют один или два представителя посольства.

2 февраля в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда столицы, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». На заседание суда приехали дипломаты из Германии, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии, Польши, Норвегии, Канады, Швейцарии. При этом от Польши и Швейцарии на процессе находятся по два человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального является вмешательством во внутренние дела России. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дипломатов не оказывать давление на суд.

Позже посольство США назвало присутствие дипломатов в Мосгорсуде стандартной дипломатической процедурой. Представители американской дипмиссии внимательно следят за делом Навального и мониторят материалы со слушаний и в прессе.

Как писал NEWS.ru, оппозиционер Алексей Навальный не признал вину в нарушении условий испытательного срока как условно осуждённый по делу «Ив Роше». По его словам, он отмечался в инспекции два раза в месяц, как это предусматривают условия испытательного срока, при этом Навальный подчеркнул, что ему трижды изменяли дни, когда он должен был отмечаться. Блогер также отрицает, что указывал крайней датой своего лечения в немецкой клинике 23 сентября.