https://static.news.ru/photo/6d0ccfba-dae0-11e9-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.mos.ru

Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов рассказал журналистам, что в законодательном органе уточнили порядок формирования фракций.

По его словам, депутатам предоставили возможность в случае переизбрания сохранять членство в том политическом объединении, в которое они входили в предыдущем созыве.

Орлов уточняет, что фракция продолжает существовать в случае, если в течение двух недель с начала срока полномочий в неё войдёт хотя бы один депутат.

Предполагается оставить процедуру регистрации фракции только для вновь созданных депутатских объединений, которых не было в Думе предыдущего созыва, — приводит слова зампреда Думы Агентство городских новостей «Москва».

Депутатское объединение, как говорит Орлов, продолжает существовать путём подачи информации о своём составе в Мосгордуму.

Положение о создании комиссии исключительно на срок полномочий депутатов исключается.

Ранее News.ru писал, что председателем Мосгордумы снова стал Алексей Шапошников.