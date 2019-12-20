https://static.news.ru/photo/0f50d378-22fa-11ea-844d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Депутат Мосгордумы предложила разработать систему обучения русскому языку детей трудовых мигрантов. С такой инициативой выступила член комиссии Мосгордумы по образованию, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

В ближайшее время обсудим проблему школьных трудностей, возникающих у детей, для кого русский язык неродной, — рассказала она АГН «Москва».

По словам Русецкой, в Москве всё больше появляется таких детей. Обучение русскому языку ложится на плечи семьи, но не все семьи адекватно на это реагируют, и в итоге это становится проблемой учителя.

Очень важно различать детей, для кого русский неродной, и тех, у кого проблемы из-за нарушений в освоении родного языка. Если одним нужен спектр логопедической, медицинской, психологической помощи, то другим — просто педагогическая помощь, — сказала парламентарий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году число иностранцев, получивших российское гражданство, увеличилось до 360 тысяч человек.