В Мосгордуме объяснили смену формата «Бессмертного полка» Депутат Мосгордумы Стебенкова: «Бессмертный полк» сменил формат для безопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, что акция «Бессмертный полк» сменила формат из соображений безопасности. В беседе с «360» она подчеркнула, что мероприятия в память о ветеранах Великой Отечественной войны будут проходить и дальше, чтобы напомнить всем о подвигах советских солдат.

Из соображения безопасности мы не встаем в колонны. Но наши соотечественники по всему миру проводят акции, напоминая тем, кто хочет переписать историю ВОВ, кому благополучная Европа и другие страны обязаны миру без фашистской нечисти — советскому солдату, — подчеркнула Стебенкова.

Депутат отметила, что помнит, как ветераны собирались в День Победы с флагами своих полков и в орденах. По ее словам, с годами участников ВОВ становилось меньше, но потомки не захотели с этим мириться и встали в колонну с портретами своих родственников. Как уточнила Стебенкова, акция «Бессмертный полк» зародилась в Томске, после чего распространилась по всей России. Она добавила, что впервые приняла участие в акции в 2012 году и с тех пор не пропустила ни одной.

Впервые я участвовала в акции «Бессмертный полк» в 2012 году в Москве. Более полумиллиона москвичей и жителей соседних регионов вышли с портретами своих дедов и прадедов на улицы. Люди пришли сами, по долгу сердца, — рассказала депутат.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на мероприятия в честь Дня Победы в Москве. По его словам, это связано с тем, что в Азербайджане в это же время проводятся мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева.