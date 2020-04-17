В Мосгордуме назвали необходимые документы для похода в магазин

https://static.news.ru/photo/5e5136cc-80ae-11ea-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Жители столицы, которые идут в аптеку, магазин или на прогулку с собакой, должны иметь с собой документ о месте фактического проживания. Об этом заявил депутат Госдумы Кирилл Щитов.

Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться, — заявил Щитов «Интерфаксу».

По его словам, если человек проживает у родственников или друзей, у него должна быть расписка от собственника квартиры.

Депутат подчеркнул, что в пропусках для передвижения на транспорте адрес вообще не указывается.

Мы исходим из презумпции добросовестности москвичей, мы им доверяем, — заявил депутат.

NEWS.ru писал, что в Москве и Подмосковье с 15 апреля действуют цифровые пропуска. Они необходимы для передвижения на любом виде транспорта. Без пропуска житель столицы может выйти на прогулку с собакой не дальше 100 метров от дома, а также чтобы выкинуть мусор и до ближайшего продуктового магазина или аптеки.

В настоящий момент в столице зарегистрировано 18 105 (+1959 за последние сутки) заболевших коронавирусом, 1517 выздоровели, 127 умерли.