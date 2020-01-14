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Депутаты Мосгордумы планируют в весеннюю сессию подготовить законопроект, направленный на ограничение распространения сниффинга — вдыхания газа, который применяется в зажигалках и туристических баллончиках.

Спикер столичного парламента Алексей Шапошников пояснил, что данный вид токсикомании становится всё популярнее среди подростков. Увлечение сниффингом нередко заканчивается для них смертельным исходом. В частности, в 2018 году погибли более 150 детей в возрасте от шести лет.

По словам Шапошникова, в настоящее время законодательных ограничений в отношении сниффинга не существует. Москва может стать первой в разработке соответствующих мер, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что психиатр-нарколог Алексей Казанцев назвал токсикоманию трамплином к наркотической зависимости. Он поддерживает идею столичных депутатов о принятии закона, направленного на борьбу с подростковой токсикоманией.