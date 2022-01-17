В «Моржах Столицы» рассказали о правилах зимнего плавания

Погружение в ледяную воду противопоказано людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, а также с психическими отклонениями, рассказала Lenta.ru президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель Клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая. Она подчеркнула, что распитие спиртных напитков до и после зимних купаний может привести к летальному исходу. По словам эксперта, погружаться в воду нужно интенсивно, предусмотрительно задержав дыхание.

При выходе из проруби уже будете дышать спокойно, и вам будет тепло. Растираться не нужно, просто легко промокаете влажное тело. Лучше постоять несколько минут на морозе и насладиться этими ощущениями. Оденьтесь в сухое и сделайте несколько согревающих упражнений: приседания, махи руками или пробежку. Потом можно попить чай, и будете себя прекрасно чувствовать, — отметила Серая.

Она порекомендовала взять с собой на крещенские купания удобную одежду, а также заранее подготовиться к погружению. По словам Серой, это можно сделать с помощью контрастного душа или воздушных ванн: процедуры, когда человек выходит на балкон без одежды. Она отметила, что важно соблюдать два основных правила закаливания: во-первых, этим нужно заниматься каждый день, а во-вторых, время нахождения на холоде нужно наращивать постепенно.

Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не потреблять алкоголь до и после процедуры.