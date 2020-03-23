Эксперты Роскачества обнаружили в одной из популярных торговых марок молока кишечную палочку. Она была найдена во время повторного исследования шести образцов.
Его было решено провести после первой проверки 90 наименований молока. Тогда в четырёх из них специалисты выявили антибиотики и их следы.
На переаттестацию отправили молоко жирностью 3,2%,
Согласно результатам, пять продуктов сохранили позиции или устранили замечания. Прежних нарушений у молока не выявлено. Однако у одного из шести товаров из-за кишечной палочки рейтинг был обнулён.
Ранее стало известно, что внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов «Честный знак» может быть отложено до 2021 года. Это связано с недостаточной технической готовностью проекта, писал NEWS.ru.
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