https://static.news.ru/photo/137991e0-6d07-11ea-bfe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты Роскачества обнаружили в одной из популярных торговых марок молока кишечную палочку. Она была найдена во время повторного исследования шести образцов.

Его было решено провести после первой проверки 90 наименований молока. Тогда в четырёх из них специалисты выявили антибиотики и их следы.

На переаттестацию отправили молоко жирностью 3,2%, передаёт РИА Новости. Его протестировали на наличие потенциально вредных веществ, антибиотиков и бактерий. Помимо этого, эксперты оценивали вкус, цвет, запах и консистенцию продукта.

Согласно результатам, пять продуктов сохранили позиции или устранили замечания. Прежних нарушений у молока не выявлено. Однако у одного из шести товаров из-за кишечной палочки рейтинг был обнулён.

Ранее стало известно, что внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов «Честный знак» может быть отложено до 2021 года. Это связано с недостаточной технической готовностью проекта, писал NEWS.ru.