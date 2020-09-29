В моче погибшей дочери Конкина обнаружили алкоголь и диазепам

https://static.news.ru/photo/3a638be0-0234-11eb-aacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В моче погибшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина, Софии обнаружена критическая доза алкоголя — почти три промилле и следы сильного седативного препарата — диазепама. 22 сентября 32-летнюю женщину доставили в больницу из фитнес-центра Москвы с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде».

В моче погибшей Софии обнаружено почти 3 промилле алкоголя и следы сильного седативного препарата — диазепама, — сообщает Telegram-канал «112».

Софию похоронят на Пятницком кладбище 29 сентября. У неё осталась 11-летняя дочь.

Как писал NEWS.ru, Владимир Конкин сделал первое заявление после гибели своей дочери. Он уверен, что Софию убили, и призвал Следственный комитет провести тщательное расследование. СК уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как стало известно ранее, вскрытие показало, что София Конкина умерла от утопления. В её крови не было обнаружено следов алкоголя, хотя сотрудники бассейна утверждали, что женщина пришла к ним уже порядком навеселе, а в сумке у неё были штопор и пробка.