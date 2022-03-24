В приложениях Тинькофф и Сбербанка произошли сбои после начала торгов

В мобильных приложениях Тинькофф, Сбербанка и Альфа-Банка наблюдаются сбои после открытия торгов на МосБирже. РБК со ссылкой на пресс-службу Тинькофф Банка сообщает, что проблемы в работе приложений вызваны огромной нагрузкой на сервисы у некоторых клиентов из-за большого спроса на акции.

Из-за огромной нагрузки на сервисы у некоторых клиентов Тинькофф Инвестиций могла возникнуть задержка в обновлении информации или сложности при попытках совершить сделки, — сказано в сообщении.

В Сбербанке также объяснили неполадки повышенным спросом и посоветовали воспользоваться услугами позднее.

Последний раз крупные технические неполадки у Сбербанка случились 25 февраля: тогда «Сбер», ВТБ, Райффайзенбанк и провайдер «Ростелеком» сообщили о проблемах в мобильных приложениях, а также с переводами денег и осуществлением платежей. За несколько дней до этого пользователи онлайн-сервисов Сбербанка пожаловались на отображение карточных продуктов в приложении банка.

23 марта российские и европейские пользователи мессенджера Telegram пожаловались на глобальные сбои в работе приложения. С 17:00 мск на сайте Downdetector появилось около 5800 сообщений о проблемах в работе мессенджера. В России также наблюдался масштабный сбой в работе сервисов Apple 21 марта. В частности, поступало много жалоб на работу Apple Music, iCloud и App Store.