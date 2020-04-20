В мире выросло число антисемитских актов с применением насилия

Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете зафиксировал значительный рост в 2019 году насильственных актов, связанных с проявлениями антисемитизма.
Выдержки из доклада израильских учёных об антисемитизме в мире в 2019 году и в начале 2020 года
Число пострадавших в таких происшествиях выросло на 22%. На 47% выросло число инцидентов, в которых жизнь жертв насилия оказывалась в опасности. Также увеличился объём ущерба, причиняемого имуществу в ходе антисемитских актов. В докладе утверждается, что в 2019 году семеро евреев были убиты из-за своей национальности.
Как ранее передавал NEWS.ru, власти Германии обеспокоились проявлениями антисемитизма в школах. В этой связи министр образования ФРГ Ани Карличек выступила с инициативой обязать немецких школьников посещать бывшие концлагеря и мемориалы жертв нацистов.
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