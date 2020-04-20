В мире выросло число антисемитских актов с применением насилия

https://static.news.ru/photo/80c086a2-82ef-11ea-91bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете зафиксировал значительный рост в 2019 году насильственных актов, связанных с проявлениями антисемитизма.

Выдержки из доклада израильских учёных об антисемитизме в мире в 2019 году и в начале 2020 года приводит «Интерфакс». Согласно документу, общее число серьёзных антисемитских инцидентов с применением насилия в 2019 составило 456, что на 18% больше показателя 2018 года (387 происшествий).

Число пострадавших в таких происшествиях выросло на 22%. На 47% выросло число инцидентов, в которых жизнь жертв насилия оказывалась в опасности. Также увеличился объём ущерба, причиняемого имуществу в ходе антисемитских актов. В докладе утверждается, что в 2019 году семеро евреев были убиты из-за своей национальности.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Германии обеспокоились проявлениями антисемитизма в школах. В этой связи министр образования ФРГ Ани Карличек выступила с инициативой обязать немецких школьников посещать бывшие концлагеря и мемориалы жертв нацистов.