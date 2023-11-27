В «Мираторге» не признали за собой ответственность за попавшую в мясо иглу

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На линии производства мясной продукции установлены металлодетекторы, чью исправность проверяют раз в два часа — так в «Мираторге» прокомментировали инцидент, когда потребитель нашел в одном из стейков трехсантиметровую толстую иглу, сообщает Telegram-канал Baza. В компании подчеркнули, что, таким образом, игла не могла попасть в мясо на производственном объекте.

Канал уточняет, что продукт был куплен в одном из фирменных магазинов. В «Мираторге» утверждают, что в день производства партии стейка «Пиканья» отклонений в работе оборудования не установлено, а значит, игла, которую обнаружил покупатель, «не была занесена в продукцию компании на производстве».

Baza ранее писала, что житель Москвы заказал два стейка через приложение «Мираторга». По данным канала, он заметил торчащую иглу во время жарки, после чего оформил возврат стейка и обратился в полицию. По информации Baza, похожие иглы используют при накачке мяса солевыми растворами, а сама игла могла обломиться на заводе и застрять в куске.

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