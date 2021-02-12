В Минздраве заявили, что Россия близка к взятию COVID-19 под контроль

https://static.news.ru/photo/206e9212-6d1d-11eb-ada7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения может в ближайшее время взять ситуацию с коронавирусом в России под контроль, заявила главный терапевт ведомства Оксана Драпкина.

Мы очень близки к тому, чтобы взять течение этой инфекции под контроль, — сказала врач во время пресс-конференции.

Она также напомнила, что на территории страны уже проходит массовая вакцинация от COVID-19, а эффективность вакцин российского производства доказана, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.