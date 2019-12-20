Продажу несовершеннолетним никотиновых смесей следует запретить на законодательном уровне. Такого мнения придерживается замглавы Минздрава Олег Салагай.
По словам чиновника, указанные смеси следует приравнять к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже упомянуты в антитабачном законе.
Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних, —
цитируетзамминистра ТАСС.
Он пояснил, что законодательство запрещает продажу лицам до 18 лет снюса и насвая, но появляются другие похожие табачные смеси, которые не подпадают под действие закона.
Ранее NEWS.ru писал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила лишать лицензии магазины, продающие снюсы несовершеннолетним.
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