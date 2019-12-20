https://static.news.ru/photo/fb91b81c-2307-11ea-b498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажу несовершеннолетним никотиновых смесей следует запретить на законодательном уровне. Такого мнения придерживается замглавы Минздрава Олег Салагай.

По словам чиновника, указанные смеси следует приравнять к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже упомянуты в антитабачном законе.

Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних, — цитирует замминистра ТАСС.

Он пояснил, что законодательство запрещает продажу лицам до 18 лет снюса и насвая, но появляются другие похожие табачные смеси, которые не подпадают под действие закона.

Ранее NEWS.ru писал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила лишать лицензии магазины, продающие снюсы несовершеннолетним.