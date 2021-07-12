В Минздраве уточнили число погибших и пострадавших из-за стрельбы в Перми

В результате вооружённого нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова, на Пермский государственный университет, по уточнённым данным, погибли шесть человек и пострадали ещё 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, 6 человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями, – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве также сообщили, что на месте работают 25 медицинских бригад. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина, в Пермь вылетает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко, в свою очередь направил для оказания помощи пострадавшим в Пермь бригаду специалистов федеральных учреждений Минздрава России, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 28 пострадавших.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Cтрелявший пронёс на территорию гoсударственного национального исследовательского университета боевое ружьё и oткрыл огонь по студентам.

Бекмансуров рассказал, что решил устроить стрельбу в пермском университете из-за ненависти к человечеству и «звону в голове».