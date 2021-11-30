В Минздраве сообщили о тяжёлом течении коронавируса у беременных
Глава Минздрава Мурашко: COVID-19 у беременных женщин в эту волну протекает тяжело
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:47, 30 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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В последнюю волну течение коронавируса у беременных протекает наиболее тяжело, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что есть случаи поступления женщин в реанимацию, в том числе с использованием санитарной авиации, передаёт РИА Новости. Министр подчеркнул, что сохранение жизни матери и ребёнка — это очень важно.
Последнюю волну течение COVID-инфекции у беременных женщин протекает наиболее тяжело. Мы видим, в том числе, и поступления в реанимацию, оказываем помощь, в том числе и в рамках санитарной авиации, выездов специалистов и сопровождение персонально каждой беременной, — сказал глава ведомства.
Ранее сообщалось, что в России в три раза возросла смертность беременных женщин от коронавируса. Об этом в октябре сообщил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков. По словам эксперта, 70–80% погибших женщин имели те или иные хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, ожирение или артериальную гипертензию.
Также, по его словам, в случае заболевания коронавирусом при беременности увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода и выкидышей, тогда как у привитых женщин таких проблем не отмечается.
По данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусом и последствия от него могут стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается.