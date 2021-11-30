В Минздраве сообщили о тяжёлом течении коронавируса у беременных

В последнюю волну течение коронавируса у беременных протекает наиболее тяжело, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что есть случаи поступления женщин в реанимацию, в том числе с использованием санитарной авиации, передаёт РИА Новости. Министр подчеркнул, что сохранение жизни матери и ребёнка — это очень важно.

Последнюю волну течение COVID-инфекции у беременных женщин протекает наиболее тяжело. Мы видим, в том числе, и поступления в реанимацию, оказываем помощь, в том числе и в рамках санитарной авиации, выездов специалистов и сопровождение персонально каждой беременной, — сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в России в три раза возросла смертность беременных женщин от коронавируса. Об этом в октябре сообщил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков. По словам эксперта, 70–80% погибших женщин имели те или иные хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, ожирение или артериальную гипертензию.

Также, по его словам, в случае заболевания коронавирусом при беременности увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода и выкидышей, тогда как у привитых женщин таких проблем не отмечается.

По данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусом и последствия от него могут стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается.