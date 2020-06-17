В Минздраве скептически отозвались о расхваленном ВОЗ лекарстве от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e703a0c-b0a6-11ea-967a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дексаметазон, применение которого при лечении коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали научным прорывом, уже широко используется для борьбы с COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

По его словам, этот препарат не является панацеей, и в каких-то случая может быть эффективным, а каких-то нет. При этом он отметил, что дексаметазон «действительно оказывает противовоспалительное действие у определённой части пациентов» с выраженным воспалением.

Авдеев рассказал, что последняя версия методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса предусматривает использование глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона.

Врач подчеркнул, что дексаметазон не является новым лекарством, пояснив, что это противовоспалительный препарат, который оказывает влияние на любое воспаление, в том числе и в лёгких.

Препарат хорошо известен, применяется достаточно давно на протяжении последних десятков лет, — отметил пульмонолог.

Он добавил, что существует много исследований эффективности этого препарата при лечении острого респираторного дистресс-синдрома, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин прокомментировал заявление британских учёных о прорыве в лечение коронавируса препаратом Дексаметозон. Он напомнил, что этот препарат известен в России уже около 30 лет. Он применялся как стероид — для улучшения физических качеств человека. Новшеством можно назвать только предложение по его использованию для лечения коронавируса.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 17 июня назвал итоги клинических испытаний в Великобритании препарата «Дексаметазон» для лечения коронавирусной инфекции научным прорывом.

Исследование проводилось в Оксфорде. Оно показало, что противовоспалительный препарат «Дексаметазон» снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, на 20%.

В Великобритании его можно приобрести почти за пять фунтов стерлингов, это примерно 437 рублей.