В Минздраве считают, что жаркая погода не остановит коронавирус

https://static.news.ru/photo/bd71cef0-acaa-11ea-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приход жаркой погоды в России не оправдает надежд на то, что распространение COVID-19 прекратится.

Как сообщает «Парламентская газета», такое мнение высказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико. Учёный признал, что ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на все вирусы, в том числе и на COVID-19. Но передача возбудителя при этом может и не замедлиться. Брико привёл в примеры страны Южной Америки, где пандемия продолжает широко распространяться.

В той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идёт распространение вируса, — цитирует его агентство.

Брико добавил, что изоляционно-ограничительные мероприятия должны соблюдаться и в жаркую погоду. К ним он причислил социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах, транспорте, магазинах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне станут неуязвимы для коронавируса при условии, что вакцинацию пройдут 95% населения. Такую версию развития событий высказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.