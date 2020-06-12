В Минздраве считают, что жаркая погода не остановит коронавирус

Приход жаркой погоды в России не оправдает надежд на то, что распространение COVID-19 прекратится.
Как
В той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идёт распространение вируса, — цитирует его агентство.
Брико добавил, что изоляционно-ограничительные мероприятия должны соблюдаться и в жаркую погоду. К ним он причислил социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах, транспорте, магазинах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне станут неуязвимы для коронавируса при условии, что вакцинацию пройдут 95% населения. Такую версию развития событий высказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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