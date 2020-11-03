В Минздраве РФ назвали главные проблемы в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/51036372-1dc6-11eb-a1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова назвала загруженность больниц и дефицит врачебных кадров основными проблемами в борьбе с распространением COVID-19 в России.

Как передаёт ТАСС, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья представитель Минздрава заявила, что нагрузки на ресурсы и инфраструктуру российской здравоохранительной системы в период пандемии возросли кратно. Куликова также отнесла к числу проблем дефицит лекарств и сложности с диагностикой.

Представитель Минздрава призвала развивать и внедрять альтернативные организационные механизмы, которые позволили бы поддерживать на высоком уровне качество и доступность медпомощи.

Ранее NEWS.ru сообщал о начале испытаний комбинированной вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Препарат тестируют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

По данным на 3 ноября, в РФ за 24 часа выявлены 18 648 новых случаев COVID-19 в 85 российских регионах. Общее число инфицированных достигло 1 673 686. Жертвами болезни стали 355 человек. В общей сложности зафиксировано 28 828 летальных исходов.