В Минздраве рассказали об опасности прекращения вакцинации детей

https://static.news.ru/photo/4ad82034-99f3-11ea-94f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что полная приостановка вакцинации детей опасна. По его словам, это может привести к вспышкам заболеваний.

При этом важно обеспечить безопасность проведения плановых процедур. Детей и родителей необходимо защитить от коронавируса.

Мы считаем, что прекращать вакцинацию детей опасно, поскольку есть вероятность возникновения вспышек опасных инфекций таких, как корь, полиомиелит, коклюш, — подчеркнул он в эфире «России 24».

Чиновник добавил, что Минздрав рекомендовал властям регионов самостоятельно принимать решение о продолжении вакцинации или отказе от неё в зависимости от ситуации. Если процесс продолжается, то необходимо проконтролировать использование защитных масок и не допустить скопления людей.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднёв сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь. Он отметил, что в стране после эпидемии нужно будет пересмотреть саму систему иммунопрофилактики ввиду того, что вирусы становятся наибольшей проблемой для человека.