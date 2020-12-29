В Минздраве рассказали об опасности детского шампанского

https://static.news.ru/photo/83f7bb36-4a60-11eb-ba35-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что детское шампанское способно спровоцировать алкоголизм. По его словам, ребёнка, которому в раннем возрасте позволяли употреблять алкоголь, потом будет сложно убедить во вреде спиртных напитков.

Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребёнка. Но <...> вы должны совершенно чётко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации, — отметил нарколог в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что носителями генетического или врождённого фактора риска алкоголизации в России являются 10–20% детей. Реклама алкоголя даже в виде детского шампанского ничем хорошим не закончится. Эксперт также считает, что нельзя смешивать традиции взрослых и детей.

Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием, — подчеркнул Брюн.

Заменить детское шампанское в праздники вполне можно газировкой или сладким морсом, добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского. По его словам, из-за него многие родители вовлекают детей в субкультуру распития спиртного, что ведёт к формированию у подрастающего поколения привычки употребления зелёного змия.