В Минздраве рассказали о высоком спросе на вакцинацию среди пожилых людей

https://static.news.ru/photo/37d0f984-55b9-11eb-94cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россияне в возрасте старше 60 лет демонстрируют высокую заинтересованность в вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны, — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что именно этой категории граждан важно привиться от COVID-19, поскольку риск протекания заболевания в тяжёлой форме у них гораздо выше. Мурашко добавил, что это также относится к лицам, страдающим ожирением и сахарным диабетом.

Накануне в мэрии Москвы заявили, что в столице 42% от всех привившихся от коронавируса — горожане старше 60 лет. Заммэра Анастасия Ракова поблагодарила их за ответственное отношение как к собственному здоровью, так и здоровью своих близких.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. Он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал это указание своевременным. Он отметил, что в настоящее время в стране вакцинированы около 1 млн человек, что недостаточно для контроля над эпидситуацией.