https://static.news.ru/photo/ffb70a36-6435-11ea-9e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз «коронавирус», является удовлетворительным. Как сообщили в региональном Минздраве, пациенты чувствуют себя нормально и находятся в изолированных боксах медучреждений.

У двоих жителей Подмосковья, вернувшихся из Италии, один из них летел транзитом через Австрию, после ряда анализов подтверждён коронавирус. Состояние у всех пациентов удовлетворительное, — сообщил источник ТАСС в ведомстве.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи назвали прививку от гриппа подспорьем в борьбе с коронавирусом. Вакцина поможет нивелировать опасные последствия нового штамма.