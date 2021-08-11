В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Анталье россиян

В больнице в Анталье остаются трое российских граждан, пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом рассказали в Минздраве России, передаёт ТАСС.

Состояние одного из пациентов врачи оценивают как крайне тяжёлое. Он получил в аварии черепно-мозговую травму.

В связи с этим турецкие медики провели телемедицинский консилиум с российскими врачами из НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко. Специалисты российского учреждения остаются на связи с турецкими коллегами и выразили готовность при необходимости вылететь на место для консультаций.

Когда состояние пациента станет стабильнее, врачи будут решать вопрос о его транспортировке в Россию для дальнейшего лечения.

ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции 8 августа. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и ещё 18 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

2 августа в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат, автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

Семьи самарских туристов, погибших в результате ДТП в Турции, получат от властей региона по 1 млн рублей. Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.