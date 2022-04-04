В Минздраве рассказали о системе онлайн-контроля за лекарствами

Особая система онлайн-контроля доступности лекарств начнёт работу в России, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом страна не испытывает дефицита жижненно необходимых препаратов, пишет ТАСС со ссылкой на секретарит ведомства.

Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов, — сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер, в стране есть достаточное количество жизненно необходимых лекарств, необходимых для деятельности медицинских организаций и обеспечения граждан. При этом цена на них регулируется государством.

У регионов, по словам Голиковой, есть все возможности для организации бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Для минимизации влияния ограничений на систему здравоохранения, которые ввёл ряд стран, уже упрощены все разрешительные процедуры для ввоза, разработки и регистрации медицинских препаратов и изделий. Внедрена ответственность оптовиков в случае сбоя при поставке препаратов в аптеки, а также увеличена сумма котировок на медицинские изделия.

Ранее Росздравнадзор направил аптекам предупреждение об ответственности за отпуск лекарств без рецептов. Именно это, считают в ведомстве, является одной из причин возникновения искусственного дефицита некоторых лекарств.