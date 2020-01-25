https://static.news.ru/photo/9070fb44-3f66-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К апрелю 2020 года представители Министерства здравоохранения России подготовят план новой системы оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения. Об этом в субботу, 25 января, журналистам сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Он отметил, что завершение разработки плана касается «апреля месяца фактически». По словам министра, остальные результаты внедрения появятся уже в течение года.

Для России важен каждый врач, и не принципиально, где именно он работает. Ни у кого не должно создаваться ощущение, что доктор из федерального учреждения находится в более привилегированном положении, — заявил Мурашко в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил о начале работы по созданию вакцины против коронавируса. Минздрав уже ведёт переговоры с китайскими учёными о получении биоматериала, чтобы можно было приступить к непосредственному созданию вакцины.