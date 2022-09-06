В Минздраве назвали число алкоголиков в России Минздрав: 1,2 млн россиян страдают алкогольной зависимостью

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В 2021 году в России насчитывалось почти 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, передает «Интерфакс». По его словам, порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии, почти половина смертей от панкреатита связаны с употреблением алкоголя.

У нас в 2021 году более 1 млн 190 тыс. человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая, — сказал Салагай.

При этом он сообщил, что количество алкоголиков в России существенно сократилось с 2008 года. Так, по его словам, за период времени реализации активной антиалкогольной политики в РФ с 2008 по 2021 год в стране более чем на 40% сократилось потребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что в России спрос и на слабый, и на крепкий алкоголь в первом полугодии этого года побил показатели двух прошлых лет. По мнению экспертов, причин тому несколько, в их числе экономические и психологические. Последние связаны с нарастающей напряженностью среди граждан из-за различных угроз.

Последний рекорд по покупке алкоголя россияне поставили во время пандемии коронавируса. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что спрос на напитки с градусом увеличился на 2–3% в период самоизоляции.