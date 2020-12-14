В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия COVID-19

https://static.news.ru/photo/317a6ad4-3e17-11eb-bee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда во всём мире завершится пандемия коронавируса.

Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира, — сказал он.

По его словам, в связи с этим целью иностранных регуляторов и международных организаций должно стать обеспечение равного доступа жителей всего мира к вакцинам, в том числе к российскому «Спутнику V».

Также глава ведомства назвал обнадёживающими данные об эффективности «Спутника V». Как передаёт ТАСС, она подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата. При этом до этого исследователи сообщали об эффективности в 96,2%.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мурашко сообщил, что вакцину «Спутник V» доставили во все регионы РФ для масштабного применения вещества. Чиновник отметил, что соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина выполнено.