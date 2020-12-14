В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда во всём мире завершится пандемия коронавируса.
Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира, — сказал он.
По его словам, в связи с этим целью иностранных регуляторов и международных организаций должно стать обеспечение равного доступа жителей всего мира к вакцинам, в том числе к российскому «Спутнику V».
Также глава ведомства назвал обнадёживающими данные об эффективности «Спутника V». Как
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мурашко сообщил, что вакцину «Спутник V» доставили во все регионы РФ для масштабного применения вещества. Чиновник отметил, что соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина выполнено.