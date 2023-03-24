В России 52% мужчин не доживают до 65 лет, заявил в ходе форума «Здоровое общество» директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, передает «Интерфакс». Он добавил, что 81% мужчин умирают внезапной смертью, в большинстве своем, на рабочем месте.

52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет. Большинство умирает в этом возрасте, — сказал он.