В Минздраве оценили состояние Жириновского

Врачи оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное, политик продолжает получать необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в Минздраве России, передаёт РИА Новости. Накануне источник агентства заявил, что речи о выписке Жириновского идти не может, его лечение продолжается. Лидер ЛДПР находится в Центральной клинической больнице Москвы с 2 февраля, у него диагностирован коронавирус.

Состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь, — сказали в ведомстве.

Накануне источник РИА Новости заявил, что говорить о выписке лидера ЛДПР пока рано, он продолжает лечение.

Ранее представители ЛДПР обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные о всех звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения. Центральный аппарат ЛДПР также обратился к членам партии и призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов.

Как сообщал источник URA.RU, в субботу, 12 февраля, состояние Жириновского немного улучшилось и приблизилось к стабильному. По его словам, политик дышит через кислородную маску, угрозы для жизни нет.