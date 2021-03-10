В Минздраве предупредили о возможном психическом расстройстве при COVID-19

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При заболевании коронавирусной инфекцией возможны проявления делирия — психического расстройства, протекающего с нарушением сознания, внимания, восприятия и эмоций. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

Он пояснил, что делирий связан с интоксикацией организма. Наиболее известное его проявление — алкогольный делирий, в народе называемый «белой горячкой». В контексте коронавирусной инфекции для успешного лечения расстройства необходимо понимать, употреблял ли пациент с COVID-19 наркотики или алкоголь до начала медицинских процедур, либо же такое состояние связано непосредственно с терапевтическими мероприятиями.

Делирий как таковой и там, и там может быть. Это в общем-то связано с интоксикацией, но, разумеется, методы лечения определяются тем, а что за личность, связано ли это с употреблением, скажем, алкоголя или связано это с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением, — приводит слова Кекелидзе РИА Новости.

Специалист отметил, что наблюдал делирий у одной из тяжело больных пациенток во время курса терапии. Это состояние пришлось снимать препаратами.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты, которые смогли справиться с коронавирусной инфекцией, в дальнейшем жалуются на плохой сон и негативное психоэмоциональное состояние. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.