В Минздраве предсказали рост смертности из-за климата

https://static.news.ru/photo/3f2a2cca-c5e7-11eb-b6d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения климата могут привести к тому, что уже через 10 лет смертность в мире вырастет более чем на 250 тысяч случаев. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Саланай на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция ведётся на сайте мероприятия.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он уточнил, что рост смертности ожидается после 2030 года. Причиной гибели людей станут повышение температуры и инфекционные заболевания.

Температура окружающей среды довольно сильно коррелирует со смертностью. Ниже минус 10 градусов или выше плюс 20 увеличивает как риск развития заболеваний, так и смертности, — пояснил замминистра.

Ранее президент Владимир Путин назвал чушью разговоры, будто Россию не интересуют проблемы изменения климата. Он подчеркнул, что РФ продолжит заботиться об экологии и снижать выбросы при добыче углеводородов. Наряду с этим будет усовершенствована утилизация природного газа. Это позволит снизить выбросы, влияющие на глобальное потепление и меняющие климат планеты.