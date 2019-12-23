Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, согласно которому будет увеличена финансовая помощь беременным женщинам и матерям в послеродовой период. В частности, предполагается государственная поддержка при оплате психологов.
Стоимость родового сертификата повысится с 11 до 12 тысяч рублей. На оплату услуг, оказанных женщинам во время беременности, собираются выделять не 3, а 4 тысячи. В эту сумму входят средства на медицинскую, правовую, психологическую и медико-социальную помощь.
Кроме того, деньги будут расходовать на проведение профилактических медицинских осмотров ребёнка в течение первого года жизни,
Ранее NEWS.ru писал, что члены Совета Федерации одобрили законопроект о предоставлении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми.
Документ устанавливает норму санитарной площади на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, находящегося в камере вместе с матерью, в размере не менее четырёх квадратных метров.
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