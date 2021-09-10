В Минздраве попросили экспертов не предсказывать новые волны COVID

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал отказаться от прогнозирования очередных волн коронавируса. По его мнению, тем, кто занимается такими прогнозами, следует уделить внимание стимулированию россиян к вакцинации, сообщает ТАСС.

Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно, — сказал министр.

Он подчеркнул, что вероятность нового роста заболеваемости зависит от поведения россиян. Глава ведомства добавил, что препараты для профилактики заражения доступны во всех регионах страны. Их запасы позволяют прививочным пунктам работать бесперебойно.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что COVID-19 на спад не пойдёт. Всплески заболеваемости будут повторяться один-два раза в год. По его словам, очередного пика следует ожидать в начале октября.

Этого же мнения придерживается главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, а научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Сергей Седых предсказал рост числа заражённых к декабрю в шесть раз.