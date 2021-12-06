В Минздраве пообещали к 2030 году вылечить всех пациентов с гепатитом С

До 2030 года вылечат всех россиян с диагнозом «гепатит С», заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Речь идёт о гражданах, которые стоят на диспансерном учёте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект федеральной программы борьбы со смертностью от гепатита С.

В России на диспансерном учёте состоит порядка 700 тысяч человек с гепатитом С, из них ежегодно получают лечение только 2–3%.

Предполагается, что на первом этапе программы в 2023–2025 годах вылечат более 50% пациентов: 343 тысячи человек, уже состоящих на учёте. В первую очередь лечить будут пациентов с поздней стадией фиброза печени. На втором, до 2030 года, запланировано выявить и вылечить всех остальных заболевших, которые пока не находятся на диспансерном наблюдении.

Источники финансирования и сроки принятия программы пока не называются.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил Минздраву сформировать перечень мер для снижения смертности от ряда заболеваний, включая хронический вирусный гепатит С.

Ранее сообщалось, что у заражённых гепатитом С людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени. Порог пятилетней выживаемости при раке преодолевают 80% пациентов, но у значительного числа возникает рецидив.