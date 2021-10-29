В Минздраве пообещали дополнительные поставки «Спутника Лайт» в регионы
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
19:43, 29 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На следующей неделе (1–7 ноября) ожидаются новые поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в регионы, сообщили в Минздраве. По данным ведомства, двухкомпонентных вакцин в субъектах хватает, передаёт РИА Новости.
Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю, — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что желающих сделать прививку в России стало больше, что и привело к повышенному расходу вакцины, в том числе «Спутника Лайт», предназначенного для ревакцинации.
«Спутник Лайт» — это облегчённый вариант вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы.
Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Санкт-Петербурге и Кургане. Местные власти уже направили запросы о новых поставках препарата. Кроме того, дефицит вакцины может возникнуть в Архангельской и Вологодской областях, а также в Красноярском крае.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нехватка «Спутника Лайт» возникает из-за неритмичных темпов вакцинации. По его словам, дефицит препаратов краткосрочный и будет ликвидирован «в самые сжатые сроки».