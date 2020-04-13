В Минздраве подготовили рекомендации по лечению ОРВИ в период пандемии

https://static.news.ru/photo/501a8e9a-7d71-11ea-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные в России подготовили ряд рекомендаций по лечению ОРВИ в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В пособии также будет указано, как COVID-19 можно отличить от других инфекций. Об этом 13 апреля рассказали представители пресс-службы Минздрава РФ.

Отмечается, что подготовкой рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии» занималась группа ведущих российских учёных и клиницистов.

Пособие включает в себя информацию об особенностях дифференциальной диагностики ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, другими вирусами (риновирус, аденовирус, парагрипп, человеческие метапневмовирусы) и бактериальными возбудителями и COVID-19, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Также в Минздраве подчеркнули, что противовирусная терапия должна начаться в течение первых двух суток с момента заболевания. Именно ранее лечение обеспечивает более лёгкое течение болезни у пациентов с коронавирусом.

Рекомендации от ведомства уже направили в российские регионы. Методичку получат врачи, которые оказывают амбулаторную помощь пациентам с симптомами ОРВИ.

По последним данным, в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусной инфекцией, 1470 пациентов выздоровели, 148 человек скончались. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что в условиях коронавируса остальные больные не останутся без лечения. Их перенаправят в другие больницы.