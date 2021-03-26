В Минздраве перечислили противопоказания к вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/72bb03a8-5516-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса. Он отметил, что этот список совсем небольшой.

По его словам, абсолютное большинство людей может не волноваться насчёт противопоказаний и сделать прививку.

Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; <...> беременность и период кормления грудью <...> и возраст до 18 лет. Это весь перечень противопоказаний, — сказал он в эфире радиостанции «Вести FM».

Эксперт отметил, что острые инфекционные и неинфекционные заболевания — это временные противопоказания. Человек может вакцинироваться, когда заболевание пройдёт или наступит его ремиссия. Поставить вакцину беременным и корящим женщинам нельзя из-за отсутствия результатов испытаний на этой категории пациентов.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» пациент должен соблюдать меры предосторожности в течение ещё трёх недель.

Он пояснил, что за это время успевает сформироваться иммунитет. Таким образом, подчеркнул Гинцбург, необходимо по-прежнему тщательно подходить к мытью рук и не забывать носить маски. Он также призвал заботиться о соблюдении социальной дистанции и ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом, писал NEWS.ru.