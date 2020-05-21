В Минздраве оценили прогноз о взрывном росте числа больных раком в России

https://static.news.ru/photo/93a11146-9b46-11ea-bf76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минздраве отреагировали на прогноз роста заболеваемости раком в России. Как заявил главный внештатный специалист-онколог Иван Стилиди, онкопациенты, несмотря на пандемию, получат всю необходимую помощь.

Помощь людям с онкологическими заболеваниями оказывается. Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь, — пояснил он в интервью ТАСС.

По его словам, в непрерывном режиме осуществляются операции, проводится лучевая и химиотерапия. Специалист призвал внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к медикам.

Ранее NEWS.ru писал, что осенью российские врачи ожидают взрыва онкозаболеваний, особенно в запущенной стадии. Резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых болезней ждёт россиян на фоне пандемии. Это связано с ухудшением доступности медицины из-за коронавируса.