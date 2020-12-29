В Минздраве отметили снижение числа активно болеющих коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b35645b2-4a85-11eb-95a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заражением коронавирусом в России остаётся напряжённой, однако в стране фиксируется снижение на 4% активно болеющих. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства также отметил, что общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом и с внебольничными пневмониями превышает 1,1 млн, передаёт ТАСС.

Сегодня ситуация в целом по стране остаётся достаточно тяжёлой. В последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих на 4%, но тем не менее общее количество наблюдаемых пациентов и с коронавирусом, и с внебольничными пневмониями, и в стадии диагностики пациенты — их чуть более 1,1 млн человек, — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко назвал одной из приоритетных задач на следующий год победу над коронавирусом. При этом он отметил высокую компетенцию российских врачей по оказанию медицинской помощи и тактике ведения пациентов.

По данным на 30 декабря, жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 599 человек. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 56 426 летальных исходов. Больше всего смертей подтверждены в Санкт-Петербурге (78), в Москве (72) и в Ростовской области (27).

Также за минувшие 24 часа в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Выздоровели 29 235 пациентов, писал NEWS.ru.