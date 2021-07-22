В Минздраве опровергли сообщения о занижении статистики по COVID

В Минздраве России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что реальное количество переболевших коронавирусом россиян в несколько раз превышает данные официальной статистики. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выводы о численности перенёсших COVID-19 россиян журналисты сделали на основе анализа QR-кодов, выдаваемых переболевшим. Они содержат 16-значный код, последние восемь цифр которого, по словам журналистов, представляют собой порядковый номер пациентов в реестре Минздрава и отражают общее количество зарегистрированных заболевших коронавирусом по всей стране. Согласно им, за время пандемии в России заболели более 29 млн человек, тогда как по официальным данным — чуть более 6 млн человек.

В Минздраве пояснили , что в реестре выданных QR-кодов значится уже 39 млн записей. Они включают не только тех, кто перенёс COVID, но и привитых россиян, а также больных пневмонией.

Сомнению официальные данные о заболевших коронавирусом в России подвергли сотрудники изданий «Медиазона», «Холод» и «Медуза» (признано иноагентом). В Кремле их комментировать отказались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться с соответствующим вопросом в федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.