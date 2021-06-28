Минздрав: в России никто не умер из-за вакцины от COVID-19

В России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за вакцины против коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

По его словам, в настоящий момент летальных исходов, которые были бы напрямую связаны с прививкой, не было.

Ни одного случая, — подчеркнул он.

Также министр рассказал, что процедуру вакцинации от коронавируса к настоящему времени прошли 23 млн жителей России. По его словам, темпы вакцинации в последнее время повысились, в том числе и благодаря «подталкиванию» россиян к принятию соответствующего решения.

Кроме того, он считает, что в России введены «очень мягкие» ограничения из-за коронавируса. Глава ведомства напомнил о принципе «где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека». В связи с этим действия, из-за которых возникает риск для окружающих, он считает безрассудными и опасными.

С середины июня в ряде российских регионов введена обязательная вакцинация работников отдельных сфер. Первыми такое решение приняли московские власти. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время аналогичная мера будет принята ещё в восьми регионах.