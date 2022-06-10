В Минздраве оценили уровень смертности в России Мурашко: смертность в России упала до допандемийного уровня

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В России уровень смертности снизился до допандемийных значений, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук. Тем не менее, он отметил, что количество пациентов с COVID-19 остается на высоком уровне, передает РИА Новости.

Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась [к уровню] ниже допандемийного периода, — сказал Мурашко.

Накануне министр сообщил, что в половине регионов России смертность снизилась до уровня начала 2020 года. Он уточнил, что за первые четыре месяца 2020 года был зафиксирован минимальный уровень гибели жителей страны за всю историю.

Ранее в ВОЗ снова заговорили о лабораторном происхождении COVID. Медики отметили, что в данных об инфекции по-прежнему есть белые пятна и отсутствует ключевая информация, что не дает возможности восстановить картину распространения вируса.