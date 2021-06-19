В Минздраве оценили смертность от индийского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/18822620-d0ed-11eb-b1b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас нельзя сказать, что летальность индийского штамма коронавируса выше, чем у других мутаций вируса. Об этом заявили министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Однако известно, что он более заразный, чем остальные.

Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный, — сказал Мурашко.

Министр отметил, что ведомство в ближайшее время опубликует рекомендации по срокам повторной вакцинации для уже привитых пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся жителей столицы выявлен мутировавший индийский штамм коронавируса. По его словам, данная разновидность вируса агрессивнее и распространяется быстрее. Кроме того, для защиты от этого штамма необходимо наличие в организме вдвое большего количества антител, нежели к уханьскому вирусу.

При этом директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. Он отметил, что данное решение было бы нецелесообразным.