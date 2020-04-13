В Минздраве оценили летальность от пневмоний в России

https://static.news.ru/photo/5a045a44-7dad-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что летальность от пневмонии и иных заболеваний в России сейчас меньше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным министр здравоохранения подчеркнул, что в настоящий момент в России стабильная ситуация, по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, в стационарах страны находятся 17 тысяч пациентов со специфичной вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией. 300 больных коронавирусом поставлены на дистанционных учёт.

Из них более 240 на аппаратах ИВЛ, 3 на аппаратах экстракорпоральной мембраной оксигенации, одна пациентка беременная и один ребенок на аппаратах ИВЛ, — отметил Мурашко.

По его словам, двух рожениц и ещё 8 человек сняли с ИВЛ на выходных, наблюдается положительная динамика, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что цифры статистики по заболеваемости коронавирусной инфекции для РФ являются «не очень приятными». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что ни одна математическая модель распространения инфекции в России не подтвердилась. День ото дня рост заболеваемости в России составляет 17-18%.

В России зарегистрировано 18328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 человек выздоровели, скончались 148 человек. В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.