В Минздраве объяснили влияние курения на заболеваемость COVID-19

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В Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн, данные, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны.

Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 — смертельно, — цитирует его ТАСС.

По его словам, о положительном влиянии никотина на организм речи быть не может. Напротив, курение, по мнению медика, серьёзно снижает иммунитет.

Можно предположить, что подобные информационно-научные «вбросы» организовываются заинтересованными лицами и производителями, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал, что сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме. Медработники выяснили, что лишь 11 из 130 оказавшихся в клинике пациентов — курильщики.