В Минздраве объяснили рост случаев COVID-19 завершением отпусков

https://static.news.ru/photo/116012c4-f5f8-11ea-8810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах зафиксирован рост случаев заражения коронавируса. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков.

По его словам, в целом ситуация остаётся стабильной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов, — сказал он.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше будет бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета». Медик добавил, что по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, для формирования коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.